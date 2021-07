L'Orchestra Sinfonica Siciliana per il secondo appuntamento delle Dionisiache 

30/07/2021 17:25:00

Il secondo appuntamento del Festival Dionisiache, in programma venerdì 30 luglio alle ore 20.30 presso il Teatro Antico del Parco Archeologico di Segesta, ospita la musica eseguita dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal Maestro Massimiliano Stefanelli.

Durante la serata verrano eseguite le musiche di Antonín DvoĹ™ák (Nelahozeves, Kralup, 1841 – Praga 1904), in particolare l’Othello, ouverture da concerto, op. 93 (B. 174) (durata:14’) e la Sinfonia n. 9 (“dal Nuovo Mondo”) in mi minore op. 95 (B.178) (Sinfonia n. 5) (durata 42’) , e il Pomp and Circumstance, march n.5 in do maggiore op.39 (durata: 6’) di Edward William Elgar (Broadheath, 1857 – Worcester, 1934).

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Festival www.dionisiache.it oppure chiamare al numero 3889590892 (attivo dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20).