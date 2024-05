Al via ad Alcamo il Concorso Internazionale per cantanti lirici

15/05/2024 15:30:00

Prenderà il via il 16 maggio la XXVI edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici "Città di Alcamo", un appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale italiano e internazionale. L'evento, organizzato dall'Associazione "Amici della Musica" con il patrocinio del Comune, si svolgerà fino al 19 maggio presso il Teatro Cielo d'Alcamo.

Quest'anno il Concorso vedrà la partecipazione di 46 giovani promesse liriche provenienti da 16 nazioni diverse: Argentina, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cile, Cina, Corea del Sud, Giappone, Italia, Macedonia, Messico, Moldavia, Russia, Taiwan, Ucraina e Ungheria. I cantanti, nati tra il 1° gennaio 1989 e il 1° maggio 2006, si cimenteranno in arie tratte da opere liriche di celebri compositori, offrendo al pubblico un'occasione unica per apprezzare il loro talento e la loro passione.

A valutare le performance dei concorrenti sarà una giuria artistica internazionale di alto livello, presieduta dal Maestro Vincenzo De Vivo. Al suo fianco, il soprano Paoletta Marrocu (Italia) e il maestro preparatore Richard Barker (Gran Bretagna) avranno il compito di individuare i migliori talenti emergenti.

Ai vincitori del Concorso saranno assegnati premi in denaro, secondo la classificazione, oltre a Premi Speciali, concerti premio, audizioni e borse di studio offerte dai Club Services di Alcamo. Un ulteriore riconoscimento, il Premio Speciale della Critica di € 1.000,00, sarà assegnato dalla commissione presieduta dal M° Claudio Montesano (docente di pianoforte al Conservatorio di Caltanissetta).

Oltre ai premi, il Concorso rappresenta un'importante opportunità per i giovani cantanti di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico internazionale e di entrare in contatto con professionisti del settore. I vincitori, inoltre, avranno la possibilità di partecipare ad un'audizione riservata per entrare a far parte dell'agenzia per cantanti lirici Salvadei Opera&Concert di Marco Gasparrini - Macerata.

Il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici "Città di Alcamo" si conferma un appuntamento di grande valore culturale e musicale, capace di attrarre giovani talenti da tutto il mondo e di offrire al pubblico un'esperienza artistica di alto livello.