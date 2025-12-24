Musica, presepi e cultura: cinque giorni di eventi natalizi

24/12/2025 06:00:00

Tra Natale e Santo Stefano, la provincia di Trapani entra nel cuore delle festività con un calendario fitto di appuntamenti che, dal 24 al 28 dicembre 2025, intrecciano tradizione, musica, teatro, archeologia, sport, impegno sociale e cultura.

A Erice è una settimana intensa per EricèNatale: ogni giorno, dalle 11 alle 20, il centro storico ospita mercatini di Natale, la Casetta di Babbo Natale e il percorso dei presepi diffusi. Il 25 dicembre alle 7.30 va in scena la Christmas Running to Erice, mentre il 26 dicembre alle 8.30 parte da Trapani la passeggiata cicloturistica verso il borgo. Sempre il 26 dicembre alle 18, al Teatro Gebel Hamed, è in programma “Christmas in Jazz”; il 27 e 28 dicembre il centro storico si anima con il Presepe Medievale Vivente e gli eventi musicali di Xmas on the Road.

Tra Trapani e Marsala, la Chiesa Valdese propone appuntamenti aperti alla città: il 24 dicembre alle 17.30, a Trapani, il culto della vigilia a lume di candela nella chiesa di via Orlandini; il 25 dicembre alle 11.00, a Marsala, il culto di Natale nel tempio di vicolo Evangelico della Pace; il 27 dicembre alle 18.30 un concerto pubblico nella chiesa valdese di Trapani e, infine, il 28 dicembre alle 11.00, sempre a Trapani, il culto di fine anno.

Nelle Isole Egadi, Natale alle Egadi 2025 continua a coinvolgere Favignana, Levanzo e Marettimo con eventi diffusi. A Favignana, il 25 dicembre alle 17 in piazza Matrice è in programma il concerto Gospel; le iniziative proseguono fino al 6 gennaio con animazione quotidiana nei Villaggi dalle 17 alle 19, concerti e attività per bambini. Tra gli appuntamenti già annunciati, anche il 29 dicembre alle 17 con il Junior Chef insieme a Peppe Giuffré.

Ad Agrigento, il Museo archeologico Pietro Griffo dedica il Natale ai più piccoli con un campus per bambini (in programma dal 29 dicembre) e, fino al 31 dicembre, ospita due mostre legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Alle Fabbriche Chiaramontane è visitabile fino all’8 marzo la mostra fotografica “Insulae Aqua”, mentre alla Casa natale di Luigi Pirandello sono previste visite guidate gratuite il 27 dicembre. Ogni giorno, inoltre, alla Valle dei Templi sono attivi percorsi guidati e visite tematiche.

A Scopello, nel territorio di Castellammare del Golfo, il 27 dicembre la piazza del borgo ospita la maratona “No al crack, sì alla vita”, in programma dalle 15 alle 2. Una giornata di prevenzione e sensibilizzazione contro droga e violenza, con testimonianze, interventi di esperti, giochi di gruppo, stand, concerti di band locali e, in chiusura, il live degli Shakalab seguito da DJ set.

A Calatafimi Segesta torna il Presepe Vivente nel quartiere di Li Ficareddi, giunto all’XI edizione. Le aperture sono previste dal 26 al 28 dicembre, dalle 16.30 alle 20.30, con un percorso che conta circa 40 postazioni e oltre 200 figuranti, fino alla Grotta della Natività. Il biglietto costa 8 euro, gratis sotto gli 8 anni.

Sempre a Segesta, durante le vacanze natalizie, dal 27 al 30 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, è possibile vivere l’esperienza del volo vincolato in mongolfiera con “Tra cielo e storia”, per osservare dall’alto il Tempio e il paesaggio elimo. L’iniziativa è a cura di CoopCulture in collaborazione con Volare sull’Arte.

A Selinunte, il 26 e 28 dicembre tornano le visite serali “La notte di Selinunte. Luci sulle colonne”, con turni alle 17.30, 18.00, 18.30 e 19.00 e posti limitati. Il percorso prevede una breve introduzione storica e un video mapping sul Tempio di Hera. Biglietti: 5 euro intero, 3 euro ridotto (7–17), gratis 0–6, prenotazioni su coopculture.it.

Ad Alcamo, sabato 27 dicembre, la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi ospita “A libro aperto – Gli autori incontrano i lettori”, dalle 10 alle 20: incontri con gli autori, dibattiti, videointerviste, booktrailer ed esposizione editoriale con promozioni natalizie.

A Marsala, il 27 dicembre alle 19.00, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, Daniela Spalletta e Glauco Venier suonano i Beatles per il Book Jazz Club di Otium (biglietti da 8 a 13 euro, prevendite su ticketsms.it). Il 28 dicembre alle 18.00, al Centro culturale Otium – Casa Damiani, Vanessa Ambrosecchio presenta il libro “Le leonesse di Vergine Maria” (Mesogea) in dialogo con Barbara Lottero, con ingresso gratuito.

Proseguono inoltre le visite guidate al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, con percorsi curati da ArcheOfficina nei tre siti: Chiesa di Santa Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini e ipogeo di Crispia Salvia. Visite su prenotazione obbligatoria: sabato 15.00–18.00 e domenica 10.00–13.00 e 15.00–18.00; biglietti da 2,50 a 12 euro. Info: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.

Infine, domenica 28 dicembre alle 18.00, presso Finestre sul Mondo a Marsala, si terrà la cerimonia di consegna della XVI Borsa di Studio “Avvocato Michele Napoli”, assegnata allo studente Marco Villa, iscritto al primo anno di Giurisprudenza al Polo universitario di Trapani.



