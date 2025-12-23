Marsala: domenica 4 gennaio visite guidate al Museo e al Parco Archeologico

23/12/2025 15:45:00

Un viaggio nella Marsala antica, tra archeologia, mito e paesaggio, accompagna l’inizio del nuovo anno con una serie di appuntamenti culturali curati da ArcheOfficina. Passeggiate guidate e visite con archeologo permetteranno di riscoprire Lilibeo attraverso i suoi luoghi più emblematici, dai mosaici romani di Capo Boeo al Museo Archeologico Baglio Anselmi, fino ai siti urbani del Parco Archeologico.

Il primo appuntamento è in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 10, con la passeggiata archeologica nell’area di Capo Boeo, alla scoperta dei mosaici dell’antica Lilibeo. A pochi passi dal mare, il percorso attraversa la Plateia Aelia, principale arteria romana della città, e conduce nelle domus con raffinati pavimenti musivi, come quella sotto l’ex Cine Impero e la domus dell’insula I, dotata di ambienti termali e decorazioni di stile africano. La visita prosegue lungo le fortificazioni affacciate sul mare, teatro di celebri assedi, fino all’“antro della Sibilla”, suggestivo ambiente ipogeo legato alle origini della città e alla presenza di una sorgente d’acqua dolce.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, è prevista la visita guidata al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, affacciato sul lungomare di Capo Boeo. Un percorso tra reperti punici e romani che raccontano la storia di Lilibeo, con particolare attenzione al celebre relitto punico, unico esempio al mondo di nave da guerra cartaginese, e alle collezioni di ceramiche, epigrafi e mosaici che documentano la vita quotidiana e le trasformazioni urbane della città antica.

Proseguono inoltre, nei fine settimana, le visite guidate nei siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con aperture invernali curate dagli archeologi di ArcheOfficina. Tra i luoghi visitabili la chiesa rupestre di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini, antiche cave romane riutilizzate in età cristiana, e l’Ipogeo di Crispia Salvia, preziosa testimonianza funeraria di età romana con affreschi simbolici.

Le visite si svolgono il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio, con partenze a cadenza oraria.

