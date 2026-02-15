“In vino veritas”: con Gaspare Grammatico

Nuovo episodio di “In vino veritas”, il podcast in diretta dall’enoteca “Ostinati” di Leo Accardo e Sonia La Barbera, in via Spalti a Trapani, con Danilo Orlando e Valentina Colli.
Da questa puntata il format cambia piattaforma: sarà disponibile sul canale YouTube omonimo e sul nostro sito.
“In vino veritas” nasce da un’idea di Danilo Orlando, ispirata al celebre proverbio latino In vino veritas, traduzione dell’espressione greca En oíno alétheia (“nel vino è la verità”), variamente attribuita a Zenobio, Alceo da Mitilene fino a Plinio il Vecchio. Il senso è semplice e potente: dalla convivialità può emergere autenticità. Ed è proprio questa la cifra stilistica degli incontri, insieme alla libertà di esprimere opinioni e confrontarsi senza filtri.
Gaspare Grammatico
Ospite della nuova puntata è Gaspare Grammatico.
Nato a Trapani, dove torna appena può, vive tra Torino e Milano. Autore televisivo, da anni fa parte della squadra del programma Fratelli di Crozza.
Per Giallo Mondadori ha pubblicato i noir mediterranei Una questione di equilibrio (2023), prima indagine della serie dedicata a Nenè Indelicato, e il più recente romanzo che prosegue il percorso narrativo del suo protagonista.
Una chiacchierata tra radici trapanesi, scrittura, televisione e verità che emergono — come sempre — davanti a un calice.
Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati...
Il vento e la pioggia fanno quello che a volte riesce solo alla burocrazia: fermano il Carnevale.In provincia di Trapani il weekend del 14 e 15 febbraio è stato stravolto dal maltempo, con sfilate annullate, carri rimandati in garage e dj set...
Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
Nuovo episodio di “In vino veritas”, il podcast in diretta dall’enoteca “Ostinati” di Leo Accardo e Sonia La Barbera, in via Spalti a Trapani, con Danilo Orlando e Valentina Colli. Da questa puntata il format...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.
Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa poter...