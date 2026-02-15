“In vino veritas”: con Gaspare Grammatico

15/02/2026 06:00:00

Nuovo episodio di “In vino veritas”, il podcast in diretta dall’enoteca “Ostinati” di Leo Accardo e Sonia La Barbera, in via Spalti a Trapani, con Danilo Orlando e Valentina Colli.

Da questa puntata il format cambia piattaforma: sarà disponibile sul canale YouTube omonimo e sul nostro sito.

“In vino veritas” nasce da un’idea di Danilo Orlando, ispirata al celebre proverbio latino In vino veritas, traduzione dell’espressione greca En oíno alétheia (“nel vino è la verità”), variamente attribuita a Zenobio, Alceo da Mitilene fino a Plinio il Vecchio. Il senso è semplice e potente: dalla convivialità può emergere autenticità. Ed è proprio questa la cifra stilistica degli incontri, insieme alla libertà di esprimere opinioni e confrontarsi senza filtri.

Gaspare Grammatico

Ospite della nuova puntata è Gaspare Grammatico.

Nato a Trapani, dove torna appena può, vive tra Torino e Milano. Autore televisivo, da anni fa parte della squadra del programma Fratelli di Crozza.

Per Giallo Mondadori ha pubblicato i noir mediterranei Una questione di equilibrio (2023), prima indagine della serie dedicata a Nenè Indelicato, e il più recente romanzo che prosegue il percorso narrativo del suo protagonista.

Una chiacchierata tra radici trapanesi, scrittura, televisione e verità che emergono — come sempre — davanti a un calice.



