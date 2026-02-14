Carnevale 2026, il maltempo ferma le sfilate: rinvii a Petrosino e Mazara e ...

14/02/2026 14:12:00

Il vento e la pioggia fanno quello che a volte riesce solo alla burocrazia: fermano il Carnevale.

In provincia di Trapani il weekend del 14 e 15 febbraio è stato stravolto dal maltempo, con sfilate annullate, carri rimandati in garage e dj set sospesi.

La parola d’ordine è sicurezza.

Ma il calendario cambia, e non poco.

Petrosino, eventi rinviati al 21 e 22 febbraio

Stop agli appuntamenti in programma oggi, sabato 14 febbraio, e domani, domenica 15 febbraio, a Petrosino.

A causa delle avverse condizioni meteo, gli eventi sono stati annullati per garantire la sicurezza di partecipanti, operatori e gruppi coinvolti.

Gli appuntamenti saranno recuperati il prossimo weekend, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.

Restano invece confermati gli eventi di:

Lunedì 16 febbraio

Martedì 17 febbraio

Il Carnevale dunque non si ferma, ma slitta di una settimana per la parte clou del fine settimana.

Trapani, programma confermato tra ville e quartieri

A Trapani gli appuntamenti rinviati del 14 e 15 febbraio sono stati riprogrammati così come da calendario.

Questo il programma:

Lunedì 16 febbraio

Dalle 10 alle 13: spettacolo con giochi, musica e ballo presso Villa Impastato

Dalle 16 alle 19: spettacolo con giochi, musica e ballo presso Piazza Matrice – Xitta

Dalle 16 alle 19: Carnevale dei bambini con sfilata presso Villa Pepoli

Martedì 17 febbraio

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19: Luna Park presso Villa Margherita

Dalle 16 alle 19: parata degli Artisti di Strada presso Villa Margherita

Il cuore della festa si concentra quindi nelle giornate centrali, con un calendario che resta in piedi nonostante le previsioni poco rassicuranti.

Mazara, saltano carri e dj set

A Mazara del Vallo la decisione per sabato 14 febbraio è stata netta:

Annullata la sfilata dei carri allegorici

Annullati spettacoli e dj set con Roberto Ferrari di Radio Dj

Restano confermati, dalle ore 17 – pioggia permettendo – area stand e food e il luna park in via Diodoro Siculo.

Per domenica 15 febbraio, al momento, non si registrano variazioni: in programma la sfilata dei carri allegorici per le vie della città e, a seguire, area food e spettacoli di street food.

Festa rimandata, non cancellata

Il Carnevale 2026 in provincia di Trapani parte con il freno tirato. Le amministrazioni scelgono la prudenza e rimodulano il programma, nella speranza che il prossimo weekend riporti sole e pubblico in piazza.

Per ora, coriandoli e maschere restano in attesa. Ma la festa, assicurano gli organizzatori, è solo rimandata.



