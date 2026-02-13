L’ultimo saluto ad Antonino Zichichi. A Roma i funerali con Mattarella
Sono stati celebrati nella chiesa che aveva scelto e amato, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i funerali di Antonino Zichichi.
Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Zichichi aveva voluto portare uno dei simboli più forti della scienza moderna: il pendolo di Galileo. A ricordarlo è stato il figlio Lorenzo, spiegando il legame speciale tra lo scienziato trapanese e quel luogo, dove fede e ricerca si incontrano sotto la stessa volta.
All’ingresso della basilica, inciso nel lucernario, campeggia anche una frase di Giovanni Paolo II sulla conciliazione tra scienza e fede. Una convinzione che Zichichi ha difeso per tutta la vita, spesso controcorrente.
Bach, Schubert, Mozart: la musica dell’addio
A fare da sfondo alla celebrazione le musiche di Bach, Schubert e Mozart, le preferite dal fisico. In chiesa, accanto ai familiari, erano presenti numerosi rappresentanti del mondo scientifico, in particolare molti ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui Zichichi è stato presidente e all’interno del quale promosse la nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.
A presiedere la messa è stato monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, che ha ricordato come, con San Giovanni Paolo II, Zichichi sostenesse che scienza e fede «non sono in antitesi ma in armonia tra loro, in quanto le loro anime sono doni di Dio».
Commovente il ricordo dei tre figli e dei nipoti. È emersa l’immagine privata di uno scienziato «mente complessa che sapeva essere semplice, spontanea e pratica quando serviva». Un padre e un nonno capace di unire genialità e quotidianità.
Le istituzioni: scienza come ponte e responsabilità
In rappresentanza del governo era presente la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha definito Zichichi «un uomo che ha saputo trasformare la scienza in racconto, in passione e in responsabilità morale». Ha annunciato che sarà dedicato a lui il futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope, per il quale l’Italia è candidata a ospitare il progetto.
Il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli ha parlato di «uno scienziato straordinario», «entusiasta, amante della fisica e della conoscenza», sottolineando la sua visione ampia della ricerca e l’idea che la scienza debba essere «ponte tra culture diverse».
Per il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Zichichi è stato «un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace», capace di indicare un modello fondato sul dialogo e sul confronto oltre ogni ideologia.
Un addio che unisce Roma e la Sicilia
Con la celebrazione nella basilica romana si chiude la pagina terrena di uno dei più noti scienziati italiani del Novecento. Ma la sua storia resta intrecciata alla Sicilia, a Trapani ed Erice, e a quella convinzione mai abbandonata: che comprendere l’universo non significhi separare la ragione dallo stupore.
Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati...
Oggi alle ore 16 Roma darà l’ultimo saluto ad Antonino Zichichi, lo scienziato trapanese che ha portato la fisica italiana nel mondo.I funerali si terranno nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ma il cordoglio...
Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
La Venerabile Confraternita di Sant’Anna annuncia l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù, in programma il prossimo 2 aprile 2026, in occasione del Giovedì...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.
Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa poter...