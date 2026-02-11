Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/02/2026 14:00:00

Marsala, aperte le iscrizioni per la Sacra Rappresentazione della Passione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/marsala-aperte-le-iscrizioni-per-la-sacra-rappresentazione-della-passione-450.jpg

La Venerabile Confraternita di Sant’Anna annuncia l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù, in programma il prossimo 2 aprile 2026, in occasione del Giovedì Santo.

 

A partire dal 19 febbraio, quanti desiderano prendere parte alla tradizionale rappresentazione potranno iscriversi presso la segreteria della Confraternita, in Via XIX Luglio n. 81 (accanto alla Chiesa di Sant’Anna), dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.30.

Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità e fototessera.

 

Il termine ultimo è fissato al 13 marzo 2026, ma le iscrizioni si chiuderanno anticipatamente al raggiungimento del numero massimo dei personaggi disponibili e dei relativi abiti.

 

La Sacra Rappresentazione della Passione rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del periodo pasquale cittadino, momento di forte partecipazione religiosa e comunitaria che ogni anno coinvolge figuranti e fedeli in un evento di intensa suggestione.



Cultura | 2026-02-10 12:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/la-morte-di-zichichi-camera-ardente-e-funerali-a-roma-250.jpg

La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a Roma

Roma si prepara a salutare per l’ultima volta Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani del Novecento, morto a 97 anni. Nato a Trapani, fisico di fama mondiale, ricercatore del CERN, Zichichi ha attraversato oltre mezzo...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...