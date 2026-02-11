Marsala, aperte le iscrizioni per la Sacra Rappresentazione della Passione

La Venerabile Confraternita di Sant’Anna annuncia l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù, in programma il prossimo 2 aprile 2026, in occasione del Giovedì Santo.
A partire dal 19 febbraio, quanti desiderano prendere parte alla tradizionale rappresentazione potranno iscriversi presso la segreteria della Confraternita, in Via XIX Luglio n. 81 (accanto alla Chiesa di Sant’Anna), dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.30.
Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità e fototessera.
Il termine ultimo è fissato al 13 marzo 2026, ma le iscrizioni si chiuderanno anticipatamente al raggiungimento del numero massimo dei personaggi disponibili e dei relativi abiti.
La Sacra Rappresentazione della Passione rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del periodo pasquale cittadino, momento di forte partecipazione religiosa e comunitaria che ogni anno coinvolge figuranti e fedeli in un evento di intensa suggestione.