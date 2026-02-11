“Black Box Blues”, al Museo San Rocco di Trapani l’incontro con Ambra Durante

11/02/2026 12:33:00

Il Museo “San Rocco” ospita la presentazione di “Black Box Blues”, graphic novel dell’autrice e illustratrice Ambra Durante. L’appuntamento è in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle 18.30, nella sede di via Turretta 12. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un’iniziativa con più partner culturali

L’incontro rientra nel calendario di iniziative promosse dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani, in collaborazione con Goethe Institut, Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, Museo “San Rocco” e l’associazione “Amici del Museo San Rocco”.

La graphic novel: ansia, fragilità e “scatola nera”

“Black Box Blues” è un’opera autobiografica che affronta, attraverso il fumetto e la narrazione visiva, i temi del disagio emotivo, dell’ansia e della fragilità interiore. Al centro del racconto c’è la “black box”, una scatola nera che diventa metafora del buio dell’anima e di un peso invisibile che accompagna la protagonista in un percorso di crescita e consapevolezza.

Il libro sceglie un linguaggio essenziale, in bianco e nero, e costruisce una narrazione che non cerca scorciatoie: il dolore non viene rimosso, ma osservato e attraversato, fino a diventare parte di un cammino di maturazione personale. La graphic novel, secondo quanto riportato nel comunicato, invita a riconoscere il disagio e a nominarlo: un primo passo per affrontarlo con maggiore consapevolezza.

Dialogo con il pubblico e moderazione

Durante l’incontro a Trapani, Ambra Durante parlerà della genesi dell’opera, del processo creativo e delle metafore visive che attraversano il libro. A moderare sarà Ornella Fulco, guidando la conversazione sui temi della salute mentale, dell’espressione artistica e del fumetto come strumento culturale e narrativo.

Info utili

Quando: venerdì 13 febbraio 2026 , ore 18.30

venerdì , ore Dove: Museo “San Rocco” , via Turretta 12 , Trapani

, via , Trapani Ingresso: libero fino a esaurimento posti



