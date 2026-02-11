Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/02/2026 12:33:00

“Black Box Blues”, al Museo San Rocco di Trapani l’incontro con Ambra Durante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770809874-0-black-box-blues-al-museo-san-rocco-di-trapani-l-incontro-con-ambra-durante.jpg

Il Museo “San Rocco” ospita la presentazione di “Black Box Blues”, graphic novel dell’autrice e illustratrice Ambra Durante. L’appuntamento è in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle 18.30, nella sede di via Turretta 12. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un’iniziativa con più partner culturali

L’incontro rientra nel calendario di iniziative promosse dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani, in collaborazione con Goethe Institut, Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, Museo “San Rocco” e l’associazione “Amici del Museo San Rocco”.

La graphic novel: ansia, fragilità e “scatola nera”

“Black Box Blues” è un’opera autobiografica che affronta, attraverso il fumetto e la narrazione visiva, i temi del disagio emotivo, dell’ansia e della fragilità interiore. Al centro del racconto c’è la “black box”, una scatola nera che diventa metafora del buio dell’anima e di un peso invisibile che accompagna la protagonista in un percorso di crescita e consapevolezza.

Il libro sceglie un linguaggio essenziale, in bianco e nero, e costruisce una narrazione che non cerca scorciatoie: il dolore non viene rimosso, ma osservato e attraversato, fino a diventare parte di un cammino di maturazione personale. La graphic novel, secondo quanto riportato nel comunicato, invita a riconoscere il disagio e a nominarlo: un primo passo per affrontarlo con maggiore consapevolezza.

Dialogo con il pubblico e moderazione

Durante l’incontro a Trapani, Ambra Durante parlerà della genesi dell’opera, del processo creativo e delle metafore visive che attraversano il libro. A moderare sarà Ornella Fulco, guidando la conversazione sui temi della salute mentale, dell’espressione artistica e del fumetto come strumento culturale e narrativo.

Info utili

  • Quando: venerdì 13 febbraio 2026, ore 18.30
  • Dove: Museo “San Rocco”, via Turretta 12, Trapani
  • Ingresso: libero fino a esaurimento posti



Cultura | 2026-02-10 12:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/la-morte-di-zichichi-camera-ardente-e-funerali-a-roma-250.jpg

La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a Roma

Roma si prepara a salutare per l’ultima volta Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani del Novecento, morto a 97 anni. Nato a Trapani, fisico di fama mondiale, ricercatore del CERN, Zichichi ha attraversato oltre mezzo...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...