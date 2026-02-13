Oggi i funerali di Antonino Zichichi. Campane a lutto tra Roma, Trapani ed Erice

13/02/2026 13:28:00

Oggi alle ore 16 Roma darà l’ultimo saluto ad Antonino Zichichi, lo scienziato trapanese che ha portato la fisica italiana nel mondo.

I funerali si terranno nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ma il cordoglio attraverserà idealmente anche la sua terra d’origine.

Campane a lutto in memoria dello scienziato

In concomitanza con la celebrazione funebre nella Capitale, per volontà del vescovo Pietro Maria Fragnelli, alle ore 16 suoneranno a lutto le campane di alcune chiese simbolo del territorio.

Si tratta della chiesa di Erice vetta, della parrocchia San Pietro di Trapani, dove Zichichi fu battezzato nel 1929, e della Cattedrale di San Lorenzo.

Un segno semplice ma potente, che unisce Roma e la Sicilia occidentale nel ricordo di uno scienziato che non ha mai reciso il legame con le proprie radici.

Il vescovo Fragnelli, che ha sentito immediatamente i figli Lorenzo e Fabrizio dopo la diffusione della notizia della morte del padre, ha inoltre espresso l’intenzione di ricordare Zichichi con una degna celebrazione in occasione della tumulazione nel cimitero di Erice. La data sarà concordata con la famiglia e resa pubblica nei prossimi giorni.

Trapani ed Erice in lutto cittadino

Per la giornata di oggi il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha emanato l’ordinanza di lutto cittadino.

«Uno scienziato per la pace, la scienza a difesa della vita», ha dichiarato Tranchida, sottolineando come la perdita colpisca non solo le comunità locali ma l’intera Nazione e la comunità scientifica internazionale.

Trapani custodisce anche una delle ultime testimonianze pubbliche dello scienziato: l’intervista rilasciata in occasione della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2022, in cui Zichichi parlò di accoglienza, integrazione e pace come valori profondamente radicati nell’identità trapanese.

Lutto cittadino anche ad Erice, con la Sindaca Daniela Toscano che è stata a Roma alla camera ardente dello scienziato.

L’eredità di Zichichi

Scopritore dell’antideutone al CERN, fondatore del Centro Ettore Majorana di Erice, presidente dell’INFN, Antonino Zichichi è stato molto più di un fisico.

È stato un protagonista del dibattito tra scienza e fede, un organizzatore instancabile di scuole e congressi internazionali, un divulgatore capace di parlare al grande pubblico.

Oggi Roma celebra lo scienziato. Trapani ed Erice ricordano il figlio. E le campane, nel pomeriggio, suoneranno per un uomo che ha interrogato l’universo senza mai dimenticare da dove era partito.



