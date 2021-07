Marsala. Via Istria ancora al buio e cumuli di rifiuti ad Amabilina

31/07/2021 22:00:00

Via Istria di nuovo al buio e Amabilina invasa dai rifiuti. E' sempre critica la situazione nei quartieri popolari di Marsala. Via Istria è di nuovo al buio, dopo il "blackout" di alcuni giorni fa. I residenti della zona non ne possono più dei continui guasti.

"E' la terza volta che succede in poco tempo e tutto senza una spiegazione. Come li riparano questi guasti? Il Comune deve essere in grado di riparare questi guasti, è una situazione vergognosa" dicono i cittadini.

Ad Amabilina, invece, ancora cumuli di rifiuti sparsi per il quartiere. Le zone verde del quartiere ormai sono trasformate in discariche, e in questi giorni di gran caldo non è solo una questione di decoro ma di salute pubblica.