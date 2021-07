Incendi, paura tra Alcamo e Castellammare. "In azione una mano criminale" 

31/07/2021 11:40:00

La giornata di ieri non ha portato solo devastazione in Sicilia Orientale, come raccontiamo in un altro articolo, ma ci sono stati diversi incendi in provincia di Trapani. Sull'isola di Pantelleria sono dovuti intervenire i Canadair, mentre c'è stata paura tra Alcamo e Castellammare del Golfo, per il Monte Bonifato e la Riserva dello Zingaro.

In particolare, ad Alcamo le fiamme, partite da alcune sterpaglie, hanno lambito alcune abitazioni ad Alcamo Marina. E' stata chiusa al traffico anche la strada statale che collega Alcamo a Castellammare del Golfo. Tra le organizzazioni intervenute per lo spegnimento degli incendi anche la Croce Rossa.

Adesso l'attenzione è altissima per l'allerta meteo di oggi e domani: farà caldissimo, e ci saranno altri incendi.

"C'è un piano criminale e i Comuni sono inerti" dice in un'intervista a Repubblica l'assessore regionale Totò Cordaro.