Viabilità a Marsala, ci sono alcune novità in centro. Rifiuti, al Salato si possono ritirare i sacchetti biodegradabili

31/07/2021 07:00:00

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala rende noto che, con propri provvedimenti, ha apportato modifiche alla circolazione veicolare in alcune vie del centro urbano. In particolare, la via Colocasio - tratto compreso tra le vie Grignani e Diaz - resterà interdetta al transito veicolare per i prossimi 10 giorni perchè si dovranno effettuare lavori di completamento della rete fognaria.

La chiusura del tratto di strada sarà effettuata in vari step, in base al procedere dei lavori. Inoltre, per motivi di sicurezza legati allo svolgimento della manifestazione sportiva “Shock Da Ground” - con notevole partecipazione di atleti, accompagnatori, visitatori e addetti ai lavori - sarà vietata la circolazione in viale Isonzo, nel tratto compreso tra la via Garraffa e piazza Della Vittoria, dal 29 Luglio all'1 Agosto, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 01:30 del giorno successivo. Conseguentemente, negli stessi giorni e orari, vigerà anche il divieto di accesso sulla via Garraffa (tratto compreso tra via Dia e viale Isonzo) per i veicoli provenienti dalla via Diaz.

Intanto un nuovo servizio alla cittadinanza, sul fronte della raccolta differenziata a Marsala, è stato concordato tra Amministrazione Grillo ed Energetikambiente. I sacchetti biodegradabili, idonei per il rifiuto organico, dal prossimo 2 Agosto potranno essere pure ritirati presso l'isola ecologica del “Salato”, limitrofa al parcheggio comunale del Lungomare. Un'agevolazione per le famiglie in genere e per gli anziani in particolare, non obbligati a raggiungere la sola sede periferica – quella dell'Energetikambiente di contrada San Silvestro – attualmente operativa nelle sole giornate di Mercoledì (ore 14/20) e Sabato (ore 8/13). A queste si aggiungeranno le altre giornate in cui servizio di consegna sacchetti sarà attivo anche al “Salato”, consentendone – di fatto - il ritiro per l'intera settimana: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì (ore 7/19), Mercoledì (7/13).

Intanto, nelle stesse giornate e fasce orarie continua anche il servizio di consegna dei mastelli colorati per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”, attivato lo scorso 5 Luglio. Quanti non abbiano ancora ritirato il kit (controlli sono in corso, incrociando i dati anagrafici e fiscali dei residenti) possono farlo recandosi all'isola ecologica del “Salato”, esibendo la tessera sanitaria o il codice fiscale.