Oggi di nuovo in piazza "no vax" e "no pass" anche a Trapani e Marsala 

Oggi tornano di nuovo in piazza le persone che protestano contro il "Green Pass" o contro i vaccini (i cosiddetti "No vax"). Cortei sono previsti in venti città italiane, e da quello che si apprende sui social si organizzeranno delle manifestazioni anche a Marsala e Trapani. In realtà a scendere in strada, con il caldo torrido, saranno poche persone, perchè quello che emerge è che si tratta di un movimento più presente sui social che nella vita reale. E anche a Marsala e Trapani, pertanto, sono previste poche, ma sicuramente rumorose, persone. Il Ministero dell'Interno fa sapere che nessuno corteo è autorizzato, e pertanto i manifestanti, soprattutto in caso di assembramenti senza mascherina, rischiano delle multe.

E' singolare che tra gli oppositori del green pass ci siano anche ristoratori o musicisti, che preferiscono, in pratica, non lavorare e chiudere a causa della pandemia, che lavorare grazie al green pass, in sicurezza.

E mentre sui social abbondano le bufale e le notizie false, gli italiani si dicono convinti in maggioranza della bontà del certificato verde. Lo dice un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera. Il 58% degli intervistati considera sbagliate le manifestazioni di protesta, mentre il dissenso nei confronti del passaporto verde è al 24%.

La decisione del Consiglio dei ministri che ha approvato l’introduzione del cosiddetto green pass ottiene il consenso di due italiani su tre: infatti il 39% si dichiara molto favorevole e il 27% lo è abbastanza; uno su quattro è piuttosto (12%) o molto (12%) contrario e il 10% sospende il giudizio.