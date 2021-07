Aggiornamento sul Covid in Sicilia: 900 nuovi contagi 

31/07/2021 17:43:00

Ecco i dati sul Covid in Sicilia di oggi, 31 Luglio 2021. Sono 901 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.610 tamponi processati e l'indice di positività scende al 4,4% (ieri era il 5,5%).

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 724 quelli registrati in 24 ore su 13.233 tamponi. Tra i dati, però, mancavano quelli relativi alla provincia di Ragusa, a causa di un intoppo al sistema informatico di trasmissione dei dati relativi ai contagi da Covid-19 all'Assessorato regionale alla Sanità, come ha spiegato l'Asp 7 di Ragusa. Nell'ultimo bollettino sono 4 le nuove vittime (come ieri) e salgono ancora i ricoveri: + 8, di cui 1 in terapia intensiva. E' un trend che fa avvicinare la zona gialla, che adesso scatta non in base ai contagi (la Sicilia sarebbe gialla da un pezzo), ma in base ai ricoveri.

Sono 222 i guariti.

Attualmente ci sono 10.670 positivi in Sicilia, di cui 275 in ricovero ordinario, 31 in terapia intensiva e 10.364 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 226.243, mentre i decessi a 6.047. Da inizio pandemia sono state 242.960 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid è del 9,2 in ricovero ordinario e di 4,6 in terapia intensiva.



A livello provinciale, sono 257 i casi a Palermo, 140 a Catania, 37 a Messina, 18 a Siracusa, 56 a Trapani, 219 a Ragusa (ieri non erano stati comunicati), 61 a Caltanissetta, 96 ad Agrigento e 17 a Enna.