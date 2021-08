01/08/2021 17:40:00

Paura questa mattina nei pressi della spiaggia Escondido a Marsala per due bagnanti in difficoltà che hanno rischiato di annegare.

Il mare oggi non era particolarmente "minaccioso", ma nascondeva correnti che hanno reso difficoltoso il ritorno a riva dei due bagnanti che non sono riusciti più a tornare.

A notare i due in difficoltà, sui 50 anni, un uomo che si trovava sulla battigia, intervenuto immediatamente per prestare soccorso. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte due ambulanse del 118. Per fortuna tutti e tre, i due bagnanti e il soccorritore, stanno bene.