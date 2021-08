Com'è andata la manifestazione dei "no - green pass" ieri a Marsala

01/08/2021 10:09:00

Come accaduto in altre città italiane, ieri, anche a Marsala un gruppo di persone ha manifestato in Piazza della Repubblica contro il certificato verde, il green pass, per chi ha effettuato la vaccinazione anti - Covid.

Una manciata di persone ha fatto un sit-in nella piazza centrale di Marsala, con qualche slogan e un paio di cartelli contro i vaccini, eccetera.

Tra gli organizzatori il musicista Gino De Vita che dichiara "siamo contro la dittatura antiscientifica", mentre tra i partecipanti qualcuno ha mostrato anche un cartello per il medico De Donno, morto suicida qualche giorno fa, e secondo qualche cospirazionista, invece, vittima di un omicidio ...

Tra i manifestanti anche persone che lavorano nella sanità pubblica, tra cui un medico che ha invitato a denunciare i suoi colleghi che non difendono la libertà dei pazienti e a boicottare i ristoratori che chiedono il green pass. Il video è qui sotto.

Marsala, il medico "no vax" che invita a denunciare i colleghi ... from Tp24 on Vimeo.