Valderice, si chiudono con il nono posto nella finale le olimpiadi per Ala Zoghlami

02/08/2021 17:53:00

Si chiude con il nono posto nella finale dei 3.000 siepi, l'olimpiade di Tokyo di Ala Zoghlami, il giovane Valdericino che ha partecipato alla manifestazione olimpica assieme al fratello gemello Osama, rimasto fuori dalla finale per soli 15 centesimi.

La partecipazione alla finale olimpica è stata una gioia non solo per la famiglia di Ala, ma per l'intera comunità valdericina, e già quello è stato un traguardo straordinario. Il sindaco di Valderice ha voluto rivolgergli il suo saluto e di tutta la cittadina:

"Ci hai tenuti col fiato sospeso...abbiamo tifato per te...abbiamo sudato e corso con te...abbiamo vinto insieme, perché a vincere sono stati il tuo essere Uomo e i valori che custodisci.

Le emozioni che ci hai regalato ci hanno fatto provare una commozione grande.

Il tuo importante risultato ci porta oggi, nell'Olimpo dei migliori al mondo, farai di sicuro tesoro di questa esperienza per continuare a vincere ancora nella Vita e nello Sport. Ala Zoghlami, Valderice è orgogliosa di te!".