"Nessuno pulisce al cimitero di Marsala"

02/08/2021 09:34:00

Il cimitero di Marsala continua ad essere sporco e poco curato. Sono diverse le segnalazioni da parte dei nostri lettori (qui una delle tante).

Oggi pubblichiamo le foto del nostro lettore, Rosario, che ci mostra con alcuni suoi scatti l'incuria in cui viene lasciata, un'area, tra l'altro, abbastanza recente del cimitero.

Ragnatele, pannelli in vetro mai puliti, escrementi di uccelli, rimangono lì, senza che nessuno pulisca e restituisca un minimo di decoro.

"E' vergognoso lo stato in cui si trova il posto dove riposano i nostri cari - scrive il lettore -. Da decenni non si vede mai nessuno, tranne che, nella chiusura programmata prima della commemorazione annuale dei defunti. Per il resto dell'anno non si pulisce mai, lasciando quei luoghi perennemente sporchi. Purtroppo si continua a non avere rispetto nè dei luoghi nè della memoria dei nostri cari".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.