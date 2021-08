 Covid. Ricoveri in crescita in Sicilia. La Delta viaggia con turisti e giovani

02/08/2021 06:00:00



La variante Delta corre tra i giovani e tra i turisti in Sicilia. L’isola teme nuove restrizioni dopo Ferragosto per l’aumento dei ricoveri e dei casi di Covid 19.

Il virus viaggia con i turisti e con i siciliani di rientro da paesi stranieri. Nei giorni scorsi, secondo un monitoraggio del Centro per la qualità dei laboratori è emerso che il 93% dei tamponi positivi analizzato all’aeroporto di Palermo è positivo alla variante delta

Ma da tenere sott’occhio è quello che accade negli ospedali. I ricoveri aumentano di giorni in giorno. Le percentuali sono lontane dal tasso di saturazione che farebbe scattare la zona gialla.

A questo si aggi unge l’opera di disinformazione causata dai no-vax che sono scesi in piazza anche nei giorni scorsi in Sicilia. A Marsala il caso del medico che invita i colleghi a non vaccinarsi.Qui il video





Intanto sono stati 581 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.282 tamponi, con un tasso di positività al 6,3%.

Non si registrano nuove vittime del virus quest'oggi mentre i guariti sono 32.

Aumenta però la pressione sugli ospedali dell'isola: sono 295 i ricoverati in regime ordinario nei reparti Covid (+20 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione del 9,9%. In terapia intensiva invece sono occupati 33 posti letto (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore e un tasso di occupazione del 4,9%.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 109, Palermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna.





Sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.513.

Sono invece 5 le vittime in un giorno (ieri erano state 16). I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.355.348, i morti 128.068. I dimessi ed i guariti sono invece 4.135.930, con un incremento di 1.250 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 91.350, in aumento di 4.065 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 167.761 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 264.860. Il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri.



Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.