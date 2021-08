Scrive il legale del medico che in piazza a Marsala ha attaccato vaccini e green pass

02/08/2021 06:00:00

In nome per conto e nell’interesse del signor Dott. Francesco Cosentino nato a Trapani il 28.07.1966 e domiciliato presso lo studio legale della scrivente in via Umberto I n. 27 in Bortigali (NU) per Significare quanto in appresso.

- In data 1° agosto 2021 la vostra redazione on line pubblicava - con autore anonimo- un articolo del seguente tenore:” Guarda il video. Marsala, il medico “no vax” che invita a denunciare i colleghi…” l’articolo, all’ultimo paragrafo così riporta: “ Tra i manifestanti anche persone che lavorano nella sanità pubblica, tra cui un medico che ha invitato a denunciare i suoi colleghi che non difendono la libertà dei pazienti e a boicottare i ristoratori che chiedono il green pass. Il video è qui sotto.”

Orbene, il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero è diritto costituzionale e perciò garantito in quanto- così come peraltro affermato dalla Consulta- pietra angolare della democrazia e di uno stato di diritto; tra quelle libertà fondamentali che garantiscono lo sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico e sociale. Diritto più alto dei diritti primari.

Il dott. Cosentino è peraltro medico affermato e serio professionista che, nel proprio ambiente lavorativo e nella società gode di illimitata stima ed autorevolezza.

A seguito della manifestazione del 31 luglio svoltasi a Marsala ed organizzata da diversi professionisti, dietro invito, il Dott. Cosentino esponeva -con cognizione di causa- le proprie conoscenze medichescientifiche volte ad una opera di informazione a terzi.

I concetti espressi dal professionista, così come estrapolati da un contesto che non richiama al contenuto integrale del discorso ed avente sensatezza solo se lo si ascoltasse in toto - per come si evince dal video che riproduce una minima parte del discorso - appaiono certamente fuorvianti e quanto da Voi rappresentato è oltremodo lesivo nei confronti del professionista.

La stessa ripresa video è avvenuta ad insaputa dell’interessato e conseguentemente la stessa divulgazione e pubblicazione da Voi operata è illegittima poiché non autorizzata e reca un gravo danno all’immagine del mio rappresentato.

Inoltre, non è dato conoscere se la vostra redazione fosse presente all’evento ed in tal caso, ben avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione al diretto interessato e rilasciare la relativa liberatoria corredata di adeguata informativa o, viceversa, se non presenti all’evento, comunque sia il Vs diritto di cronaca ben avrebbe dovuto limitarsi a riportare i fatti in modo oggettivo, scevri da opinioni o supposizioni personali e, nel limite dell’ interesse pubblico senza però arrecare alcun nocumento alla persona interessata che in tal caso, non solo è riconoscibile e riconducibile proprio attraverso il video da Voi acquisito illegittimamente ed al quale sono stati ricondotti pensieri e definizioni lesive come quella di “ medico no vax.”

Orbene, il Dott. Cosentino non è contrario ai vaccini ma bensì si pone nell’ottica delle libertà di scelta e di conoscenza sancite dalla nostra carta costituzionale e pertanto, nel pieno rispetto della Legge.

Doveroso per ogni professionista che agisce in scienza e coscienza è quindi lo scopo di informare nel corretto modo le persone ed i pazienti di qualsivoglia trattamento sanitario cui possano essere sottoposti tanto più se parliamo ancora di uno stato democratico e libero che altrettanto liberamente deve predisporre gli individui ad una scelta consapevole ed informata.

Il Dott. Cosentino nella sua piena capacità e conoscenza scientifica e nel suo discorso, sottolineava la differenza tra vaccini in senso classico di cui ne ha esaltato l’efficacia e prodotti genici sperimentali quali possono definirsi i cd. vaccini anticovid; definizione che, anche Voi - per dovere di cronaca - dovreste sottolineare nel rispetto della vita umana e della libera scelta. Non erra quindi quel medico che invita ad una piena informazione e conoscenza le persone ed a denunciare anche quei medici qualora sottopongano a pressione i propri pazienti ed al fine di spingerli alla vaccinazione attuale anche quando sia compromettente per la propria salute ed attuata senza ragguagliare consapevolmente dei rischi cui andrebbero incontro e, sia consentito sottolinearlo, la cronaca è satura di casi di reazioni avverse e finanche di decessi proprio a seguito di detta inoculazione. Fatti che anche Voi dovreste riportare. Dovreste peraltro sapere che - la Commissione Europea attraverso l’Agenzia del Farmaco EMA ha autorizzato l’immissione in commercio e subordinata a condizioni i seguenti vaccini: Pfizer, Moderna, Astrazeneca ora Vaxzevria e Johnson and Johnson. Ciò significa che tali vaccini sono sperimentali e sono stati autorizzati solo per l’uso in emergenza ma non sono stati definitivamente approvati e non ci sono dati sufficienti in merito alla efficacia e sicurezza a medio e lungo termine. Sui bugiardini viene riportato relativamente alla COMPOSIZIONE: adenovirus di scimpanzé; prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modificate mediante tecnologia del Dna ricombinante. Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI: è stata osservata molto raramente una combinazione di trombosi e trombocitopenia. Ciò include casi severi che si presentano come trombosi venosa. Alcuni casi hanno avuto esito fatale. SOGGETTI IMMUNODEPRESSI: l’efficacia e la sicurezza del vaccino non sono state valutate in tali soggetti. DURATA DELLA PROTEZIONE: la durata offerta dal vaccino non è nota. Sono tuttora in corso studi clinici. LIMITAZIONE DELLA EFFICACIA DEL VACCINO: la protezione inizia dopo tre settimane circa dalla prima dose. I soggetti potrebbero non essere protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. I dati degli studi clinici attualmente disponibili non consentono una stima dell’efficacia del vaccino in soggetti di età superiore ai 55 anni. GRAVIDANZA: l’esperienza sull’uso del vaccino in donne in gravidanza è limitato. FERTILITA’: gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi. INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI: non sono stati effettuati studi di interazione con altri medicinali. La stessa AIFA nelle sue FAQ riconosce che effetti avversi possono verificarsi e pertanto ne sconsiglia la somministrazione a quei soggetti con una storia di reazioni gravi allergiche. Ed al punto 3 “ a seguito dell’introduzione di un nuovo vaccino spesso le segnalazioni di eventi avversi aumentano”. Mentre al punto 11 segnala gli eventi o le reazioni avverse quali quelle possibili reazioni di tipo allergico fino allo shock anafilattico. Lo stesso rapporto ISS n. 4/2021 del 13 marzo 2021 precisa al punto 2 che: “ ..Inoltre non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall’acquisizione dell’infezione…”. “E’ possibile quindi che i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS COV2 non presentare sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti”:..Al punto 2.1 chiarisce che i lavoratori vaccinati debbano continuare a mantenere l’uso dei DPI e dei dispositivi medici, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul lavoro pur ribadendo che la durata della protezione vaccinale non sia ancora stabilita. -EUDra Vigilance la banca dati europea per la gestione ed analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ha pubblicati tali dati al 27 marzo 2021: Astrazeneca 107.733 eventi avversi e 837 decessi; Johnson and Johnson 77 eventi avversi e 4 decessi; Pfizer 121.514 eventi avversi e 3.268 decessi; Moderna 9.625 eventi avversi e 1.256 decessi. -La terapia è allo stato, sperimentale non avendo rispettati i tempi previsti e stabiliti dai protocolli. Diversi Stati Europei hanno peraltro sospesa la somministrazione di detti vaccini. Il British Medical Journal la rivista scientifica tra le più prestigiose insieme al The Lancet interviene sui risultati di efficacia dei vaccini e, alla specifica domanda se i medici debbano fare il vaccino risponde “ i livelli di malattia dopo la vaccinazione non hanno precedenti e il personale si ammala gravemente e alcuni presentano sintomi neurologici. Afferma chiaramente che questi prodotti non forniscono immunità né prevengono la trasmissione. La mancata conoscenza del numero e dell’entità delle reazioni avverse al vaccino in caso di somministrazione su ogni individuo, impone la necessità di porre ogni lavoratore e/o cittadino- il quale fosse obbligato- ad una integrale conoscenza del proprio stato di salute.

Come certamente saprete e dovreste rappresentare per dovere di cronaca : “nessun trattamento sanitario previsto da fonti secondarie deve porsi contro la Legge intesa quale fonte primaria né contro i principi vigenti sia dello stesso Codice Deontologico Medico che della Carta Costituzionale agli artt. 1-2-3-13- 16-32-nè contro il Codice di Norimberga che stabilisce tra i vari principi il consenso informato o la Convenzione di Oviedo che consacra il principio secondo cui la persona interessata deve dare il suo consenso prima di sottoporsi a qualsivoglia trattamento ed ha altresì il diritto di revocarlo. Tanto meno deve porsi in violazione della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; ed in contrasto con la Risoluzione Europea 2361/2021 del 27.1.2021 che fa divieto di rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid 19. Tantopiù deve rispettare la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 relativa al consenso informato che come richiamato all’art. 1 si pone “ nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2,13, e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta Dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.” Ed ancora all’art. 6 : “ Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.” Art. 7. “ nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente.” Infine anche la Legge introduttiva dell’obiezione di coscienza n. 772 del 15 dicembre 1972 nonché la successiva Legge n. 230 del 8 luglio 1998 che sancisce il pieno riconoscimento di tale status inteso come diritto della persona, deve poter trovare affermazione sopra ogni imposizione.

Quanto al citato richiamo sull’argomento “green pass” il Dott. Cosentino citava nel suo discorso e legittimamente, la normativa cui occorre uniformarsi e che porrebbe qualsiasi soggetto o cittadino -fossero anche commercianti o esercenti- nella condizione di non avere alcuna legittimità ed autorità per richiedere all’ingresso dei locali i dati sensibili di terzi e relativi allo stato di salute peraltro protetti dalla normativa sulla privacy. D.Lgs.196/2003 ; GDPR 679/2016; D.Lgs 101/2018. Con altrettanta solerzia e trasparenza ben dovreste rappresentare i pensieri di tutti quei politici e medici che, ogni giorno in TV o nei giornali rimandano con violenza espressiva i propri concetti incitando all’odio gli esseri umani già peraltro invisi proprio a causa di certe esternazioni le quali creano solo pregiudizi tra gli individui etichettando i cittadini in : no vax - si vax.

L’articolo pubblicato in data 1 agosto 2021 in relazione alla manifestazione tenutasi in Marsala e che riconduce alla persona del Dott. Cosentino rappresentandolo così come da Voi descritto in maniera fuorviante e lesiva reca un grave nocumento alla sua persona poiché lede ed offende la sua reputazione. Il video pubblicato e diffuso illegittimamente e senza alcun consenso è oltremodo lesivo e pertanto si pone in violazione della tutela dei dati sensibili ai sensi della sopra citata normativa relativa alla privacy (accesso e divulgazione da parte di terzi non autorizzati) nonché travalica il diritto di cronaca posto che non si bilancia con il diritto alla riservatezza, alla dignità e a non vedere lesa la propria reputazione.

Per quanto sopra esposto nell’interesse del sig. Dott. Francesco Cosentino Vi Invito e Diffido a rimuovere immediatamente il suddetto articolo ed a rettificare con altro articolo, rappresentando i fatti per come realmente accaduti e con pubbliche scuse per il mio rappresentato. Nonché a rimuovere immediatamente il video inibendoVi qualsiasi altro utilizzo, riproduzione e diffusione . Significo inoltre che in assenza di riscontro e qualora nonostante la richiesta di immediata rimozione ed inibizione di foto, dati e video riconducibili alla persona del mio assistito nonché di mancata rettifica e scuse attraverso nuovo articolo, persistessero azioni e comportamenti contrari ed in spregio ai diritti gravemente lesi ed offensivi dell’onore e della reputazione della persona, sarò costretta a tutelare gli interessi del sig. Dott. Cosentino nanti le competenti sedi, con maggiori oneri e spese a Vostro totale carico. Valga la presente quale messa in mora ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti,

Avv. Teresa Loriga

Questa replica è così lunga da averci messo ko, lo ammettiamo (più della dose del vaccino...). Non possiamo fare altro che stendere un silenzio imbarazzato e caritatevole...

Prendiamo atto che il dottore Cosentino, del quale adesso sappiamo il nome grazie al suo avvocato, prima arringa le persone in piazza contro vaccini e Green pass, in nome della libertà di opinione, poi, però, sempre in nome della libertà di opinione, non vuole essere nè ripreso (in pubblico= nè criticato. Ancora: in piazza è un medico no - Vax e invita i pazienti a denunciare i medici che spingono per la vaccinazione, poi invece nella replica dice che non è vero. Da no vax a no no vax...

La redazione