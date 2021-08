Agenzia di Pubblicità con sede a Trapani, è alla ricerca di 1 Graphic Designer da inserire nel proprio organico

02/08/2021 09:15:00

Agenzia di Pubblicità leader di settore con sede in provincia di Trapani, ricerca un Web e Graphic Designer da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti:

- si richiede ottima conoscenza applicativi video-grafici-animation Suite Adobe: Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, Indesign

- capacità di ideare e progettare grafiche per siti web e grafiche offline coordinandosi con il Dipartimento Web Marketing

- ottime capacità comunicative ed organizzative; flessibilità, piena affidabilità

- abitudine a lavorare per obiettivi

Per inoltrare la propria candidatura basta inviare una mail a ricerca.personale@tp24.it allegando il proprio curriculum ed eventuale portfolio.