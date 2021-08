Khaby Lame in vacanza a Marsala

03/08/2021 09:27:00

Khaby Lame a Marsala. La star dei social si è concesso una breve vacanza a Marsala con la fidanzata. Un giro in città, ieri, e poi ad ammirare lo Stagnone di Marsala da cui ne è rimasto affascinato. Ha apprezzato molto Marsala e il cibo.

In serata, infatti, una cena in un ristorante dello Stagnone. Qui è stato "beccato" per una foto con Giro Orlando, conduttore e dj di Rmc 101. Khaby si è mostrato molto disponibile anche con tutti gli altri che gli chiedevano una foto.

Khaby Lame, 21 anni, è il tiktoker più seguito al mondo, con oltre 90 milioni di follower. E' il più seguito in Italia su Instagram con oltre 30 milioni di follower.

I suoi brevi video comici hanno conquistato il mondo dei social in pochi mesi.