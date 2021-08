03/08/2021 16:00:00

Per la prima volta in provincia di Trapani sarà possibile vaccinarsi contro il COVID-19 da 12 anni in su seduti comodamente, sorseggiando e gustando ottimi aperitivi al ritmo di buona musica.

Il tutto attraverso una cornice vista mare venerdì 6 e sabato 7 agosto dalle ore17:00 alle 23:00 .

L'iniziativa AperiVax sarà proposta in una location inedita, nella splendida pizza Favoroso di Tre Fontane presso il rinomato McOne Lounge Bar, grazie alla collaborazione dell' Asp Trapani - Punto Vaccinale del P.O. "Vittorio Emanuele III " di Salemi e il Comune di Campobello di Mazara