03/08/2021 09:20:00

Non è un mastello dei rifiuti, quello, piccolo e leggero, con il vento poteva finire in strada, si tratta, invece, come potete vedere dalle foto, di un cassonetto bianco della differenziata, ribaltato non si sa per quale motivo in via Dante Alighieri a Marsala.

Oltre al gesto, del tutto incomprensibile, le auto sono costrette, per evitare il cassonetto, a spostarsi verso il centro della carreggiata, creando dunque disagi e possibili pericoli alla circolazione stradale.