A scuola col green pass, obbligo per docenti e lavoratori. Da settembre anche per treni e aerei

04/08/2021 10:26:00

Green pass per docenti e personale scolastico. Venerdì entreranno in vigore le nuove regole sul green pass, intanto il governo lavora sulla ripresa delle lezioni a settembre.



Salvo colpi di scena politici nel decreto che sarà varato molto probabilmente domani, il Governo Draghi inserirà l'obbligo della certificazione verde da settembre non solo per trasporti, treni e aerei, ma anche per docenti e personale scolastico. Niente green pass per gli studenti. La priorità è il ritorno a scuola, in presenza e in sicurezza.



Per salire su aerei, treni e navi servirà il green pass dall’1 settembre e la stessa data potrebbe essere stabilità per le scuole. Resta aperto, oltre al tema delle imprese, quello del trasporto pubblico locale. Domani a Palazzo Chigi si riunirà la cabina di regia con i capi delegazione dei partiti e i vertici del Cts, Locatelli e Brusaferro. A seguire, il premier e i ministri Gelmini e Speranza incontreranno i presidenti delle Regioni per avere il via libera alle nuove norme e infine si terrà il Consiglio dei ministri. L’obiettivo è far partire il nuovo decreto insieme al precedente, in vigore dal 6 agosto.



Il tutto salvo colpi di scena politici. La Lega infatti è contraria al green pass classico, figuriamoci quello anche per la scuola. Ieri è partita all'attacco dell’ultimo decreto sul green pass depositando in commissione Affari sociali alla Camera ben 916 proposte di modifica sui 1.300 emendamenti complessivi.

Da venerdì intanto entrano in vigore le nuove regole sul green pass, che sarà obbligatorio, tra le altre cose, per palestre e ristoranti al chiuso, oltre che per partecipare ad eventi sportivi, culturali e banchetti.