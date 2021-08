Petrosino, casi Covid in un supermercato. "Ma è sicuro, abbiamo seguito tutti i protocolli"

05/08/2021 18:30:00

“Il nostro supermercato è sicuro, abbiamo seguito tutti i protocolli, fatto la sanificazione e sottoposto a tampone periodico tutti i dipendenti. Ma nonostante questo girano illazioni sul nostro conto, che qui c'è il Covid. Non è vero, sono cattiverie”.



I gestori del supermercato a insegna ARD a Petrosino così rispondono alle voci che in questi giorni stanno girando nella cittadina e che stanno danneggiando l'attività.

Dopo la scoperta di alcuni casi di Coronavirus tra i dipendenti del supermercato è partita una sorta di caccia alle streghe in città. “Ci sono operai col covid. Non andate in quel supermercato, state attenti”, dice una donna in un messaggio vocale fatto girare via WhatsApp.

Ma i gestori del supermercato assicurano. “Abbiamo seguito il protocollo. I positivi, riscontrati 10 giorni fa, non sono venuti a lavoro, e sono in quarantena. Abbiamo fatto subito autodenuncia all'Asp dalla quale abbiamo ricevuto le istruzioni che abbiamo seguito: sanificazione dei locali e tamponi a tutti i dipendenti. Nessun altro lavoratore è risultato positivo al Covid, e abbiamo ripetuto i test per diversi giorni. Ciò che si sta dicendo in giro danneggia gravemente la nostra attività”, continuano i gestori che sottolineano che non c'è alcun motivo di creare allarmismi. “Anzi, i controlli e i protocolli seguiti stanno garantendo la sicurezza dei locali per la salute dei nostri clienti”.