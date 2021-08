Ospedale di Alcamo, il sindaco di Castellammare preoccupato per la mancanza di personale

05/08/2021 16:00:00

Sulla carenza di personale nei reparti dell'Ospedale di Alcamo, interviene il sindaco di Castellammare Nicolò Rizzo che chiede interventi urgenti da parte affinché venga garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini del comprensorio.

«Esprimo forte preoccupazione per la carenza di personale all'ospedale San Vito e Santo Spirito Alcamo, in particolare nel reparto di cardiologia, dove nelle ore notturne è presente solo un servizio sanitario di reperibilità cardiologica - si legge in una nota del comune - In altre parole la notte non ci sono medici in servizio in un presidio sanitario pubblico indispensabile per il comprensorio che deve essere potenziato e non ridimensionato come sembra nelle intenzioni dell'azienda con una cronica carenza di personale che si trascina da mesi».

«Risulta di difficile comprensione il perché della presenza di cardiologi per alcune giornate ed ore e non a copertura totale del servizio che rappresenta l'unica possibilità di supporto per pazienti cardiopatici o con altre patologie cardiache che arrivano nel nosocomio a copertura di un bacino di utenza che comprende anche Castellammare del Golfo - continua Rizzo -. Occorrono interventi urgenti per fronteggiare quella che è diventata una vera e propria emergenza poiché manca personale in più reparti del nosocomio e riteniamo necessario si facciano concrete azioni collegiali alle quali fin da ora siamo disponibili a prendere parte, chiedendo l'intervento degli organi di competenza e sensibilizzando anche la prefettura sempre attenta alle necessità dei territori -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- perché sia garantito il diritto alla salute di tutti i cittadini che non possono essere penalizzati, come sta accadendo, con il venir meno di servizi sanitari essenziali».