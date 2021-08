Covid in provincia di Trapani: 936 casi e 2 nuove vittime. Mazara 254, Marsala 117, Pantelleria 96

06/08/2021 17:45:00

Anche in provincia di Trapani il Covid cresce velocemente, e tornano ad esserci vittime.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Asp, negli ultimi due giorni (giovedì non è stato diramato) ci sono stati due morti. Il conto dei positivi è di 936. Di questi ci sono 16 ricoverati di cui 2 in terapia intensiva. Cresce, e parecchio, il contagio a Mazara del Vallo che supera i 250 positivi. A Marsala sono 117, a Pantelleria 96. In due giorni si sono registrsti solo 19 guariti.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di mercoledì 4 agosto:

Alcamo 77(+18); Buseto Palizzolo 11; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 60 (+13); Castellammare del Golfo 27 (+9); Castelvetrano 54 (+13); Custonaci 4; Erice 61(+6), Favignana 16; Gibellina 0; Marsala 117(+21); Mazara del Vallo 254 (+47); Paceco 6; Pantelleria 96(+4); Partanna 11 ; Petrosino 16; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 20; San Vito Lo Capo 6; Santa Ninfa 12; Trapani 75 (+14); Valderice 6; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 936 (+160)

Deceduti in totale 348 (+2)

Guariti in totale 14147 (+19)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 14 (+1)

Tamponi molecolari 400, Test antigene 164.