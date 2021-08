Pallavolo, ancora un colpo di mercato dell'A29 GesanCom. Arriva la centrale Martina Antico

06/08/2021 22:46:00

Assolutamente senza sosta il mercato della A29 GesanCom Fly Volley Marsala. Arriva a Capo Boeo Martina Antico giovane centrale che la scorsa stagione ha militato, sempre in B2, a Santo Stefano. Inizia a giocare a 12 anni ad Altofonte partecipando, l'anno successivo, al Trofeo delle Provincie 2016. Continua un esaltante percorso giovanile vincendo 2 provinciali su 3 tra u14, u16 ed u18 partecipando alle relative finali regionali.

Nel suo palmares, 2 anni ad Altofonte ed 1 nel Volley Palermo entrambi in serie C, poi l’esaltante scorsa stagione in B2 a S.Stefano di Camastra coronata dai Play off per la B1 “Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo anno con la Fly Volley Marsala, dichiara Martina Antico, reputo questa società seria e ricca di progetti. Sono contenta di essere qui insieme a mie compagne dello scorso anno, e soprattutto con l’allenatore che mi ha cresciuta. Sono prontissima per questa nuova stagione, l’obiettivo è quello di crescere e puntare sempre più in alto. Un ringraziamento particolare va alla intera dirigenza della Fly Volley per l’opportunità.