"Hai Fatto Bene", il primo singolo inedito de "I Cerchi Sul Grana"

07/08/2021 04:00:00

“I cerchi sul grana” è il nome ironico per un gruppo che interpreta la tradizione rock Italiana e anglosassone creativamente. Nascono a Milano nel 2020 e si conoscono tra i banchi di scuola, ma non sono studenti, bensì tre insegnanti ed un genitore che si sono trovati a lavorare fianco a fianco scoprendo di avere in comune una grande passione, la musica. Sono la band che accompagna “VOXINCANTO” il coro dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Einaudi - Giovanni Pascoli” Di Milano e che durante il primo Lockdown, mentre tutto era fermo, sono riusciti a coinvolgere i bambini del coro della scuola registrando a distanza un videoclip di una canzone de “I POOH “, “CHI FERMERA' LA MUSICA” cantato dai bambini e suonato dalla band. Provando a dimostrare che di fronte alle avversità non ci si deve fermare. Il brano è stato anche condiviso sui social da Roby Facchinetti (leader dei “POOH”)

Influenzati dal genere rock sia italiano che internazionale prediligono anche rivisitare i brani italiani degli anni 60/70. Dopo aver creato delle cover di vari artisti, hanno deciso di presentarsi al pubblico con dei pezzi propri, il Trapanese Fabrizio Vassallo è il Bassista e Voce della band, Domenico Capuano Chitarrista solista, Giulio Callegari Chitarrista e autore dei testi, Daniele Pioldi, batterista.

Attualmente è in lavorazione il loro primo Album. Il 1 di Agosto 2021 uscirà sui principali store digitali il primo singolo che si intitola “Hai Fatto Bene” e il videoclip su youtube. Musica rock con un occhio ai sentimenti e ad un sano romanticismo.