La Sea Watch è arrivata a Trapani: 257 persone a bordo

07/08/2021 09:59:00

Alle 9,10 di questa mattina la Sea Watch ha fatto il suo ingresso al porto di Trapani.

A bordo della nave della Ong tedesca, 257 migranti recuperati nel mar Mediterraneo in distinte operazioni di soccorso.

Tra di loro 70 minori non accompagnati. L'imbarcazione ha ormeggiato al molo Ronciglio. Scesi sulla terraferma, i migranti sono stati sottoposti ad un primo controllo sanitario. Sono stati eseguiti i tamponi. Poi sono stati trasbordati sulla nave-quarantena che staziona al largo delle coste di Trapani. Osserveranno lì il periodo di isolamento; quindi il trasferimento nei centri di accoglienza per i minori e per coloro che faranno richiesta di asilo politico.