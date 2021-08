Marsala, "bisogna continuare con le multe a chi non ha ritirato il mastello" 

07/08/2021 20:00:00

Nei giorni scorsi la polizia municipale di Marsala ha elevato 400 multe ai cittadini che ancora non hanno ritirato il mastello.

"Finalmente, era ora, era evidente che bisognava fare sul serio, si è perso del tempo prezioso, questa gentaglia che sporca la nostra bella Marsala - commenta il nostro lettore Filippo - deve capire che non può continuare a fare come gli pare, ma bisognava aspettare tutti questi anni prima di dichiarare guerra agli incivili? Era poi cosi complicato andarli a scovare? Se si vuole si arriva a tutto era evidente che non vi era l'interesse per farlo. Chissà per quale occulto motivo, magari per chi è possessore di doppie abitazioni? 400 multe sono un numero irrisorio rispetto alle migliaia gli anarchici che scaricano ovunque i loro luridi rifiuti, intanto questo è un inizio, vedremo se lor signori amministratori avranno le palle di andare avanti con "tolleranza zero" per risolvere il problema dei problemi che più sta a cuore alle tante persone civili di questa bella città e che ci portiamo dietro da svariati anni, anche nel loro interesse, perché in caso contrario, quando si andrà al voto li aspetteremo al varco".