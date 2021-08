Rifiuti, "Fin quando il marsalese continuerà a deturpare la propria terra?" 

08/08/2021 20:00:00

Ancora rifiuti abbandonati a Marsala e ancora rifiuti date alle fiamme. Ma non sono solo i rifiuti l'oggetto della segnalazione del nostro lettore Michele, che ci invia, oltre alle foto della discarica a cielo aperto data alle fiamme dietro villa Damiani, anche del degrado di quel che rimane dello steccato e della tanta sporcizia del Lungomare Boeo, e scrive una lettera rivolgendosi proprio al marsalese che abbandona i rifiuti in giro per la città.

"Mi chiedo, ma è mai possibile che un cittadino Marsalese faccia una cosa del genere a casa sua? - scrive il lettore -. È immorale, disgustoso, pietoso e tanto altro, pensare che una persona, soprattutto genitore, faccia una cosa del genere! È inutile scagliarsi solo contro l'amministrazione, sicuramente ha le proprie colpe, ma non della spazzatura per strada. Quella è solo nostra! L'amministrazione, però, ha la grande responsabilità di sviluppare il senso civico, mantenere il verde pubblico e occuparsi della corretta raccolta".

"Ora mi rivolgo a te marsalese che continui a deturpare questa magnifica terra e mi chiedo: dove vuoi arrivare? Quando hai intenzione di smettere? Pensi che la soluzione sia quella di bruciare poi le sterpaglie dove tu hai buttato la spazzatura e che tutto si volatilizzi? - continua. No caro, tutto torna, l'immondizia andrà comunque a finire nel nostro corpo e in particolare in quello di tuo figlio, dei nostri figli, dei tuoi nipoti e dei nostri nipoti".