Gli autisti sono tutti malati. E da oggi il Comune di Marsala sospende alcuni bus 

09/08/2021 08:55:00

C'è a quanto pare un'epidemia (speriamo per loro che non sia Covid) che colpisce gli autisti degli autobus delle linee urbane di Marsala. Sono malati. E oggi, pertanto, sino a nuova comunicazione, alcune corse dei bus sono state tagliate, con grande disagio per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi dalla periferia in centro.

Il Servizio Municipale Autotrasporti di Marsala comunica che "per ragioni legate alla indisponibilità di personale (assenza per malattia)", il servizio bus urbani di oggi, lunedì 9 agosto, subirà alcune variazioni. In particolare, saranno soppresse le seguenti corse:

- Linea n.5 “Ciavolo/Santo Padre”, corse delle ore 06.40 - 08.10 - 12.45 - 14.30

- Linea n. 2 “Ciancio”, corse delle ore 12.00 - 13.00 - 14.00.