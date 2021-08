Coronavirus, nuovo boom di contagi in Sicilia. Ricoveri in continuo aumento tra i non vaccinati 

09/08/2021 18:10:00

Continuano a salire i casi di coronavirus in Sicilia. Mentre nel resto d'Italia questa ondata estiva si attenua, nell'isola ancora si deve raggiungere la punta massima, e ciò a causa dei molti non vaccinati. E tra i non vaccinati, infatti, aumentano i ricoveri, che mettono a rischio la zona bianca.

Sono 923 i casi registrati oggi, 9 Agosto 2021, su 17.356 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 5,3%.

Due invece le nuove vittime del virus sull'isola, soltanto 59 i nuovi guariti.

In aumento anche i pazienti ricoverati, con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14%: sono 442 in tutto, 24 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 52 pazienti (-2), con un solo nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Palermo 208, Catania 190, Messina 186, Ragusa 112, Caltanissetta 106, Siracusa 56, Enna 38, Trapani 22, Agrigento 5.