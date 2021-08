Scrive Paolo De Vita, noleggiatore di ombrelloni a San Teodoro in replica al nostro articolo

09/08/2021 20:00:00

"Gentile direttore, sono Paolo De Vita, il noleggiatore di ombrelloni e lettini, esattamente la mia attività si chiama "Noleggiami ora" e desidero se me lo permette di replicare al suo articolo: Laguna dello Stagnone di Marsala/2. Case abusive, camping e parcheggi selvaggi ho appena compiuto 18 anni a Giugno e il giorno dopo ho aperto la partita IVA e ho presentato una SCIA dove posso regolarmente noleggiare e vendere attrezzature balneare in forma itinerante. Nella mia piccola impresa ho anche assunto un dipendente e rilascio scontrini fiscali. Ho intrapreso così presto a fare l'imprenditore balneare perché ho avuto le basi fin da piccolo, sono nato è cresciuto al mare. La nostra Sicilia è una terra senza eguali, ma che purtroppo non aiuta noi giovani; io e i miei coetanei dobbiamo crederci e non mollare mai perché siamo noi il futuro della Sicilia, dobbiamo rimanere nella nostra terra nativa e farci un'avvenire perché le risorse sono tante, soprattutto puntare sul turismo una delle maggiori forze della nostra economia. Nella mia piccola parte faccio un'appello al nostro Comune e alla nostra Regione Siciliana di non abbandonarci, non dateci l'occasione di lasciare il nostro territorio. Il lavoro possiamo e, soprattutto, dobbiamo farlo dove siamo nati".

Paolo De Vita

Ci fa piacere che un giovane diciottenne entri subito nel mondo del lavoro, non abbiamo nulla in contrario, anzi, ma nella circostanza abbiamo solo scritto un fatto: che in quell'area dove c'è in atto uno sgombero per le attrezzature del lido - gestito dai suoi genitori - cosa che non è avvenuta del tutto -, ora c'è l'attività di noleggio ombrelloni gestita da lei.

La redazione