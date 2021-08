Stagnone di Marsala, una lunga coda di auto accese e inquinanti vicino a pedoni e ciclisti

10/08/2021 21:20:00

Da un lato pedoni e ciclisti che passeggiano, dall'altro lato una coda chilometrica di auto che, mantenendo i propri motori accesi e a minimo, emanano calore e soprattutto gas di scarico non proprio salutari per chi, invece, va sulla pista ciclabile per cercare di respirare un po' d'aria pulita.

Accade ogni sera allo Stagnone e anche mentre scriviamo è così, in particolar modo nella zona di Mamma Caura, dove sono diversi i locali ormai presi d'assalto da turisti per il classico aperitivo al tramonto, ma anche lungo la pista ciclabile in tantissimi si fermano per scattare le foto.

Che ci sia questo traffico intenso è normale vista la grande attrazione di cui gode, specie negli ultimi anni lo Stagnone. Lo scorso anno era così, certo è che ci sono molte cose che non vanno e che è tutto decisamente controverso in Laguna; si vuole la pista ciclabile ma anche i chioschi, poi però ogni sera c'è il delirio e anziché bellezza e natura in molti rimangono intrappolati nelle loro auto per molto tempo, e chissà che ricordo porteranno con loro alla fine della loro vacanza.