Controlli a tappeto a Favignana, scattano multe e sequestri

10/08/2021 06:55:00

Una vera e propria tasck-force, composta da polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza e Capitaneria di porto, ha passato a setaccio le attività commerciali di Favignana.

E' la prima volta che nell'isola più forze di polizia intervengono congiuntamente. Dodici gli esercizi ispezionati. Elevati verbali per il mancato rispetto del suolo pubblico (quasi tutte le attività aveva sistemato tavolini e sedie anche fuori dallo spazio pubblico loro concesso), per la somministrazione ai tavolini non autorizzata, nonché per il servizio ai tavolini resi alla clientela.

Irregolarità, quest'ultima, che prevede una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro. In uno dei locali “visitati” è anche scattato il sequestro di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un importo di circa 25 mila euro. I controlli hanno anche interessato il rispetto delle norme del Codice stradale. In questa direzione, sono stati sequestrati cinque scooter. Alcuni conducenti viaggiavano senza casco; altri, invece, erano sprovvisti di copertura assicurativa.

Pattugliate, infine, le due piazze principali per tenere alla larga i malintenzionati e tutelare residenti e turisti.