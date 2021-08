Avanza il Covid in Sicilia, tutti i numeri e gli scenari 

10/08/2021 06:00:00

A fronte di 17.356 tamponi, sono 923 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia. I ricoverati in terapia intensiva sono 52, mentre le persone attualmente positive sull’isola sono 14.939.

"La settimana appena conclusa ha fatto registrare un preoccupante incremento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i deceduti". L'ufficio Statistica del Comune di Palermo rende noti i dati relativi all'andamento della pandemia in Sicilia e diffusi da Dipartimento della Protezione Civile. Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi in Sicilia sono 5.097, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 23,5%. Ed è cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,5% al 5,1%. Non si superavano i cinquemila nuovi positivi in una settimana da tre mesi (l'ultima volta nella settimana dal 3 al 9 maggio, con 5.568 nuovi positivi). Il numero dei nuovi positivi in sei settimane si è più che sestuplicato, passando da 784 nella settimana dal 21 al 27 giugno a 5.097 nell'ultima settimana. Il numero degli attuali positivi è pari a 14.077, 2.858 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.605, 2.714 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 472, di cui 54 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 144 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 21 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 28 nuovi ingressi in terapia intensiva (il doppio della settimana precedente). Il numero dei guariti (228475) è cresciuto di 2200 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 91,9% (92,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 39 (la settimana scorsa 23). Complessivamente le persone decedute sono 6086, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4% (2,5% la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)".

Sicilia sempre più vicina alla zona gialla, che potrebbe essere già decisa venerdì e scattare lunedì, dopo Ferragosto.

I casi di coronavirus, infatti, aumentano tra i tanti non vaccinati, e aumentano purtroppo anche i ricoveri. Attualmente i posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid raggiungono il 13,3%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,4%. La legge prevede che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente. Quindi, manca davvero poco.

Se questa soglia venisse raggiunta entro giovedì prossimo, venerdì la cabina di regia annuncerebbe il passaggio che avverrebbe soltanto lunedì 16 agosto. Comunque, al momento, le restrizioni per la zona gialla sono pochissime, e riguardano, essenzialmente, il limite di quattro persone a tavola al chiuso nei locali e l'obbligo di mascherina anche all'aperto.

SILERI. "Non ci saranno nuove chiusure in autunno perché avremo più vaccinati", lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Fra un mese avremo ancora più gente vaccinata, perché dovremmo chiudere? Stiamo passando da quella fase di pandemia verso una fase di endemia, ovvero la presenza del virus che rimarrà con noi chissà per quanti anni ancora senza però quei danni che abbiamo vissuto finora" ha spiegato Sileri, intervenuto a Morning News su Canale 5.

IN PROVINCIA. La provincia di Trapani torna a superare la soglia dei mille attuali positivi al Covid-19. Sono infatti 1059, i contagiati, secondo quanto comunicato dall'ASP.

Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sono 2, mentre cresce quello nei reparti ordinari dove ora si trovano 21 persone, con un aumento rispetto a venerdì di sette unità. Tra le città, continua a crescere il contagio a Mazara del Vallo, sono 276 i positivi, poi Marsala con 131. Migliora la situazione a Pantelleria che ha ora 55 casi (-41 rispetto a venerdì). In totale i guariti in provincia di Trapani sono 14197 con una crescita nel fine settimana di 47 nuove persone che hanno superato la malattia.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di venerdì 6 agosto:

Alcamo 91 (+14); Buseto Palizzolo 19 (+8); Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 82 (+22); Castellammare del Golfo 32 (+5); Castelvetrano 84 (+30); Custonaci 4; Erice 71(+10), Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 131 (+14); Mazara del Vallo 276 (+22); Paceco 8; Pantelleria 55 (-41); Partanna 14 ; Petrosino 16; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 28 (+8); San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 88 (+13); Valderice 12 (+6); Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 1059(+123)

Deceduti in totale 348 (+0)

Guariti in totale 14194 (+47)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 21(+7)

Tamponi molecolari 711, Test antigene 423.