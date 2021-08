Covid in provincia di Trapani: Mazara 303, Castelvetrano 144, Marsala 131. I dati 

10/08/2021 16:05:00

Ancora numeri in salita per il Covid in provincia di Trapani. Sono 1207, 148 in più rispetto a ieri, i contagiati attuali, secondo il bollettino dell'ASP di martedì 10 agosto.

C'è una persona ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ieri erano due, mentre continuna a crescere il numero dei pazienti in terapia ordinaria, ora sono 27 (+6 rispetto a ieri). Tra le città, è preoccupante il balzo in avanti di Castelvetrano che oggi conta 144 positivi mentre ieri erano (84). La città con più contagi rimane Mazara del Vallo, con 303 positivi, poi Castetlvetrano 144 e Marsala con 138. I guariti in provincia di Trapani sono 14218, con un aumento nelle ultime 24 ore di 24 nuovi guariti.



Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di venerdì 6 agosto:

Alcamo 96(+5); Buseto Palizzolo 27 (+9); Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 90 (+8); Castellammare del Golfo 34 (+2); Castelvetrano 144 (+60); Custonaci 4; Erice 75(+4), Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 138 (+7); Mazara del Vallo 303 (+27); Paceco 6; Pantelleria 58 (+3); Partanna 16 ; Petrosino 19; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 36 (+8); San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 101 (+13); Valderice 13 (+1); Vita 3.

Totale casi attuali positivi: 1207(+148)

Deceduti in totale 348 (+0)

Guariti in totale 14218 (+24)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1(-1)

Ricoverati nei reparti ordinari 27(+6)

Tamponi molecolari 448, Test antigene 598.