Favignana, un megayacht da 108 metri a Cala Rossa

10/08/2021 11:16:00

108 metri di lunghezza, qualcosa di enorme, di così grande non si era mai visto nella cala più famosa di Favignana. Un megayacht dalle linee innovative e ultramoderne si trova in rada a Cala Rossa.

Tre ponti e un equipaggiamento da far impallidire, con tanto di garage per i "giocattoli" di bordo, come un super scafo da venti metri per le escursioni giornaliere.

Insomma, c'è di tutto e di più per trascorrere delle vacanze in mare come solo in pochi eletti possono permettersi. E quando è così, di fronte ad un’imbarcazione del genere, ci si chiede chi ci sia a bordo, e chi sia il proprietario o chi l'ha presa in affitto, qualcuno dice Abramovich (è lunga la lista dei megayacht in suo possesso), qualcun altro, invece, dice che appartiene ad uno sceicco arabo.

A chi appartiene non si sa, ma ancora una volta le Egadi e il mare della provincia di Trapani sono meta di vacanze super esclusive.