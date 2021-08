Pallavolo, la schiacciatrice Gaia De Marco torna all'A29 GesanCom

11/08/2021 01:29:00

Un Agosto trascinante dal punto di vista sportivo quello della A29 GesanCom Fly Volley Marsala. Il Dream Team 2021/2022 si arricchisce con l'arrivo della schiacciatrice Gaia De Marco già in forza alla Fly Volley nella stagione 2018/2019 di esordio in serie C.

Gaia, cresciuta nel Progetto Volley di Peppe e Gaspare Viselli ha iniziato il suo percorso di crescita vincendo nella stagione 2015/16 il titolo Regionale U14 e disputando la finale nazionale a Vasto (CH) con ottimi risultati. Nella stessa stagione ha vinto il trofeo delle Provincie ed il Trofeo Salvo Di Pietra, massime manifestazioni regionali giovanili. L'anno successivo gioca, con Progetto Volley

in serie D vincendone, da protagonista, il campionato.

Poi, nel 2017/18 si sposta a Mazara alla Vigor sempre in serie D e nella stagione 2018/19 fa parte della neonata Fly Volley disputando il campionato di serie C. Purtroppo nella parte finale del campionato subisce un infortunio al ginocchio che la terrà, per più di un anno, lontana dai campi di gioco. Nella scorsa stagione disputa la coppa Divisione di serie D e conquista il titolo provinciale under 19 con l’Erice Entello venendo premiata come migliore giocatrice. “Sono orgogliosa di far nuovamente parte della famiglia Fly, credo tanto in noi ed in questo nuovo progetto. Non vedo l'ora di poter dare il mio contributo alla squadra