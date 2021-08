Covid-19, ecco il vademecum con tutte le regole

13/08/2021 06:00:00

La Federazione dei Medici di Medicina Generale di Palermo ha prodotto un vademecum per agevolare medici, sanitari e offrire ai cittadini, uno strumento che riassume le regole da seguire ma anche i propri diritti.

Green pass - Si può scaricare collegandosi qui o attraverso le app «Immuni» o «Io» ma possono farlo anche i Medici di Medicina Generale, i pediatri, le Farmacie e l’ufficio della Fiera del Mediterraneo di Palermo. La validità è di 9 mesi dal completamento della vaccinazione anti Covid, di 180 giorni dalla data del primo tampone positivo per i pazienti ex Covid e di 48 ore dall’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo.

Guariti dal Covid - Il certificato di guarigione viene generato automaticamente dopo l’invio dei dati sul portale della tessera sanitaria. La validità è di 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo ma non sostituisce la notifica di fine isolamento.

Esenzione al vaccino - La certificano i medici di famiglia che vaccinano nel proprio studio e quelli che lavorano negli hub siciliani. Lo stop può essere temporaneo a causa di stati febbrili, asma grave non controllato e trombosi in atto oppure permanente se esiste l’ipersensibilità accertata ad un componente del vaccino, per uno shock anafilattico, per la sindrome di Guillain-Barré o per una miocardite tra le due dosi. Da sapere: l’allergia documentata ai farmaci non é una controindicazione ma occorre vaccinare in un ambiente protetto.

Isolamento e Quarantena - L'isolamento dura 10 giorni dopo il tampone positivo ma può allungarsi fino a 21 giorni. Il contatto ad alto rischio va invece in quarantena: 7 giorni chi è vaccinato, 10 per chi non lo è, ma per uscire serve il tampone negativo. Senza test la quarantena diventa di 14 giorni.

Ingresso dall’estero - La normativa viene spiegata in due schede, la prima riassume i Paesi di provenienza mentre l’altra analizza le deroghe previste tra cui quella rivolta ai bambini di età inferiore a sei anni che sono esentati dal test molecolare o antigenico all’arrivo in Italia.