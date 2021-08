Vaccini, ad Ottobre la terza dose 

13/08/2021 11:11:00

Ad Ottobre partirà la campagna di vaccinazione per la terza dose anti - coronavirus, almeno per gli anziani e i fragili.

Ai primi di settembre il 70% degli italiani con più di 12 anni avrà concluso la vaccinazione e dopo circa un mese si toccherà l’80% di copertura. Poi si potrebbe già partire con le terze dosi, riservate inizialmente ai più fragili perché immunodepressi, ma si andrà comunque avanti anche con i cittadini che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione.

Israele ha già iniziato due settimane fa con gli over 60. Anche la Gran Bretagna va nella stessa direzione, come la Germania e la Francia. E ieri negli Usa Anthony Fauci, capo dell’Istituto per le malattie infettive, ha detto: "Quasi certamente sottoporremo tutta la popolazione a un richiamo del vaccino anti Covid. Non solo i soggetti più fragili, per i quali la decisione è imminente. In un prossimo futuro la terza dose sarà necessaria per tutti".

Da noi si sta discutendo su come procedere e alcuni giorni fa c’è stata una riunione sul tema tra i tecnici del ministero, del Cts e di Figliuolo.

La struttura sta già pianificando gli aspetti logistici, per essere pronta se si partirà con la campagna delle terze dosi.

In generale si vorrebbe dare una copertura in più a coloro che hanno problemi di risposta immunitaria legati a determinate patologie o terapie.