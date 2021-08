Il Comune di Trapani vicino a Paolo, l'omosessuale discriminato a Levanzo

13/08/2021 09:43:00

La solidarietà contro l'ignoranza. Becera e pericolosa. Perchè ancora oggi assistere a scene di discriminazione per le tendenze sessuali di una persona è semplicemente vergognoso.

Il Comune di Trapani si è schierato accanto a Paolo Costa, il giovane omosessuale preso in giro a Levanzo. Il sindaco Giacomo Tranchida, assieme agli assessori Safina, Patti, D'Alì e Bongiovanni, lo ha incontrato per manifestare “la vicinanza a Paolo”, evidenziando come “l’Amministrazione sarà al suo fianco ed a quello di quanti subiranno discriminazioni poiché Trapani dovrà sempre rappresentare l’esempio di una comunità inclusiva e sostenitrice dei diritti individuali”.

Dal canto suo, Paolo ha tenuto a precisare come quanto accaduto manifesti “la necessità di una adeguata formazione che, partendo anche dalle nuove generazioni, possa affrontare il tema fuori dagli stereotipi, con un approccio che abbia a cuore il rispetto delle libertà individuali, così da valutare le persone per quello che sono e non per categorie che rimandino a inclinazioni sessuali, di genere, di religione e di razza”.