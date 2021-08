L'estate di disagi a Marsala: al buio nelle zona dei lidi e tra i rifiuti abbandonati

17/08/2021 11:49:00

Un'estate non proprio rilassante e con tanti disagi per villeggianti, cittadini e turisti a Marsala, tra strade al buio, corrente elettrica che salta di continuo e i rifiuti abbandonati in diverse zone della città.

Nei giorni scorsi si è sfiorata la rissa, vicino al generatore che gli operai dell'Enel hanno piazzato nei pressi dello Sbocco - la zona per diversi giorni è rimasta al buio -. Ad un certo punto è finito il carburante che lo alimentava e sono iniziate le proteste da parte dei residenti che hanno cercato di bloccare gli operai.

A proposito della mancanza della corrente elettrica - ne abbiamo parlato qui di ciò che accade in contrada Berbaro -, dove una nostra lettrice si è rivolta al Comune e la risposta ricevuta: "il Comune ha a disposizione solo tremila euro... vediamo cosa si può fare".

Nella fotogallery allegata a questo articolo, invece, i tanti rifiuti incontrati dal nostro lettore durante una semplice passeggiata in bicicletta in giro per le contrade di Marsala tra Santa Venera e Matarocco. Come potete vedere c'è di tutto, anche un WC.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.