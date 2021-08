Marsala, cittadini ostaggio dei ratti in viale Monsignor Linares

18/08/2021 14:00:00

Cittadini ostaggio dei ratti in viale Monsignor Linares a Marsala, e non è la prima volta che ne denunciano la loro presenza.

Ora la situazione è davvero emergenziale, perché i ratti si arrampicano fin su i balconi e le porte aperte non si possono più lasciare.

La nostra lettrice, Anna Maria, ci scrive di aver segnalato al Comune ciò che accade ogni giorno, ma non ha ricevuto nessuna risposta. Ha girato un'email al sindaco Massimo Grillo, inviando anche le foto degli esemplari a passeggio per la città, ora attende che si faccia qualcosa.

Qui la lettera della signora Anna Maria: "Salve, mi chiamo Anna Maria mi rivolgo a questa redazione per un problema che ci affligge da qualche mese ormai. Abito a Marsala in viale Monsignor Andrea linares, vivo in un condominio e da qualche mese siamo "ostaggio " dei ratti. Segnalato più volte da me affinché il comune mandasse qualcuno a tagliare la siepe, posta sul marciapiedi in strada e le sterpaglie davanti casa, poiché proprio in mezzo ad essi si annidano colonie di ratti che, indisturbati, si aggirano sotto e talvolta anche all'interno dei balconi a pian terreno. Capirete che aprire finestre e diventato un lusso se non vogliamo avere ospiti indesiderati dentro casa, ad oggi nessuna risposta da parte del comune, ho inviato un'email al sindaco con tanto di foto, vorrei rendere pubblico il degrado più assoluto che stiamo vivendo e far riflettere il sindaco sulla sua piu totale inefficienza, invio foto visto che da settimane mi trovo in isolamento e l'unico impegno che ho e improvvisarmi "Piero Angela", sto studiando i loro comportamenti, chissà che alla fine non riesca a trovare lavoro come documentarista, vi ringrazio per quanto possiate fare per darci una mano a scuotere la coscienza o la vergogna dell'amministrazione comunale".