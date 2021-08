"Somnio", lo yacht più grande al mondo sarà pronto nel 2024 e il porto di Marsala...

19/08/2021 22:00:00

Si chiama “Somnio”, è attualmente in costruzione e sarà pronto nel 2024. Sarà realizzato dall'italiana Fincantieri lo yacth più grande al mondo. Con i suoi 222 metri, più del doppio di un campo di calcio, supera di ben 42 Azzam, l'attuale imbarcazione privata più grande in tutto il globo. Somnio sarà largo 27 metri, è stato ideato da Winch Design e Tillberg Design of Sweden tra i più impiortanti studi di architettura al mondo e costerà 500 milioni di euro.

Condominio galleggiante - Somnio sarà unico in tutto, sarà infatti il primo ‘condominio galleggiante’, ospiterà 39 appartamenti interi, distribuiti sui sei piani. Secondo il Financial Times, gli appartamenti costerranno e si potranno acquistar solo su invito, e a partire tra i 9 e 11 milioni di dollari.

A bordo ogni tipo di confort - Ci sarà anche una cantina con 10.000 bottiglie, ristoranti e bar all’avanguardia e un beach club con attrezzature per sport acquatici sono solo alcuni dei numerosi servizi che Somnio offrirà quando sarà completato. Non ci saranno limiti, è stato progettato anche per attraversare le regioni polari. Saranno offerte cure mediche di prim'ordine, che assicureranno ai "condomini" una vacanza a zero rischi, anche in tempo di pandemia.

Nei giorni scorsi a Marsala, uno yacht, Ilumen Dominator, non ha potuto fare scalo al porto di Marsala, ma era lungo "soltanto" 28 metri, ora non vogliamo pensare che "Somnio", che sarà addirittura 222 metri, possa farlo, ma chissà, visto che per realizzarlo ci vorranno ancora tre anni, magari si potrebbe lanciare una sfida: realizzare il porto di Marsala in tempo per poterlo ospitare.