Sicilia, la disperazione del giovane ricoverato con il Covid: "Perché non mi sono vaccinato?"

"Perchè non mi sono vaccinato?". E' la domanda, disperata, di un giovane finito in ospedale per il coronavirus. Lo racconta il medico che lo ha assistito in ospedale, Giovanni Vaccaro, ad Agrigento: "Ieri sera...